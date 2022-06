Atalanta: Carnesecchi è stato operato alla spalla

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 15 GIU – L’Atalanta ha comunicato, con una

nota, l’avvenuta operazione alla spalla sinistra per Marco

Carnesecchi. Il portiere, classe 2000, reduce dal prestito alla

neopromossa in Serie A, Cremonese, è stato sottoposto ad

artroscopia per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente

riuscito e il calciatore inizierà da subito il percorso

riabilitativo: tre mesi circa la tempistica per il recupero. Il

nazionale Under 21 si era infortunato in Svezia in allenamento

con gli azzurrini il 7 giugno, a due giorni dalla sfida di

Helsingborg con i padroni di casa valida per la qualificazione

agli Europei di categoria. (ANSA).



