Atalanta “Champions a Bergamo, grazie a Gewiss”

(ANSA) – BERGAMO, 02 OTT – “Il Gewiss Stadium, dopo gli

ulteriori lavori di adeguamento richiesti dalla UEFA e

realizzati nelle scorse settimane, farà il suo debutto nella

Champions League 2020/21”. I commissari della federazione

calcistica europea devono ancora effettuare un sopralluogo il

prossimo lunedì 5 ottobre, ma l’Atalanta esprime già la certezza

di poter disputare nell’impianto di proprietà le partite

casalinghe del Gruppo D contro Liverpool, Ajax e Midtyjlland.

Lo fa all’indomani del sorteggio, sottolineando il ruolo

decisivo di Gewiss, terzo sponsor di maglia Naming Partner che

dà il nome allo stadio di Bergamo dal 1/o luglio 2019 sulla base

di un accordo della durata di 6 anni.

Al Gewiss Stadium sono già state installate alcune soluzioni

GEWISS per l’illuminazione (proiettori Smart[PRO], plafoniere

Smart[3] e altri dispositivi a LED per un totale di 31

apparecchi) e per la gestione e la distribuzione dell’energia

(tra cui quadri e armadi cablati, prese, interruttori e

centralini), oltre che placche e frutti della serie civile

Chorus – si legge nella nota della società di Zingonia sul sito

ufficiale -. Finalmente anche Bergamo ed i bergamaschi possono

vantare un palcoscenico sportivo moderno, innovativo e

d’avanguardia, dove poter esprimere il proprio attaccamento alla

squadra nerazzurra, vivendo e respirando le meravigliose

emozioni che solo il calcio e lo sport sanno regalare”. Lo

stadio cittadino, dal giugno scorso, è stato oggetto di

restyling con la ricostruzione della Tribuna Rinascimento ex Ubi

e la sistemazione dei nuovi parterre in Curva Sud. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte