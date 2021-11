Atalanta; Gasperini, abbiamo sempre più fiducia

Condividi l'articolo









(ANSA) – BERGAMO, 20 NOV – “Stiamo recuperando tutti, c’è la

sensazione che stiamo prendendo sempre più fiducia. E adesso

andiamo a giocarcela con lo Young Boys”. Gian Piero Gasperini è

soddisfatto del 5-2 dell’Atalanta allo Spezia: “Pasalic e Zapata

fanno gol e sono fondamentali per il risultato, ma credo di

dover fare un elogio alla prova di squadra – spiega il tecnico

nerazzurro in sala stampa -. Anche aver recuperato Toloi,

Pessina e Muriel, quest’ultimo dal punto di vista psicologico, è

un grande risultato. I due gol dalla panchina di Luis e

Malinovskyi sono la dimostrazione che la squadra sente

l’importanza degli impegni, un segnale che tutti vogliono essere

protagonisti”. Gasperini è ottimista sul fronte infermeria: “Mi

auguro che rientrino presto anche Hateboer, cui va riattivata la

funzionalità del piede, e Gosens, che però non ci sarà né

martedì a Berna né con la Juventus (ha la risonanza giovedì

mattina), perché da qui a Natale è un periodo impegnativo con

partite difficili e ravvicinate”. Sull’episodio chiave nel primo

tempo, l’allenatore di casa non si esprime: “Sul rigore fatto

ripetere non so se l’ingresso anticipato dei difensori in area

fosse così evidente, il problema è sempre la continuità di

giudizio in casi che si ripetono quasi ogni settimana”. Onore al

merito dell’avversario: “Mi piace molto come gioca lo Spezia, ha

qualità e ti mette in difficoltà: è la strada migliore per

raggiungere i suoi obiettivi – chiude Gasperini -. Motta ha un

fisico fantastico, potrebbe giocare ancora. Mi piace molto per

le sue idee e gliel’ho già detto: anche nelle poche giornate al

Genoa aveva fatto bene, farà una grande carriera”. (ANSA).



