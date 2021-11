Atalanta: Gasperini, errore in difesa, bravi a reagire subito

Condividi l'articolo









(ANSA) – CAGLIARI, 06 NOV – Atalanta quarta. E per il

Cagliari quarta sconfitta consecutiva. Contento solo Gian Piero

Gasperini, ma non per il gol subito: “Una giocata difensiva che

non dovevamo fare- ha detto il tecnico- ma la squadra ha reagito

subito e questo è un buon segnale”. Atalanta quasi con gli

stessi di Manchester: “Siamo stati bravi a recuperare subito- ha

spiegato il tecnico della Dea -, con il Cagliari la difficoltà è

stata superare la loro organizzazione difensiva e stare attenti

alle loro ripartenze. Non era una partita facile”. Qualche

dettaglio da rivedere: “Non l’abbiamo chiusa- ha detto- ma

questa volta nei minuti finali siamo stati molto attenti”.

(ANSA).



