Atalanta: Gasperini, fiduciosi per grande partita

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – “Giocare a Liverpool, in questo

stadio, in questo momento per noi è un enorme traguardo: credo

ci siano i presupposti per una grande prestazione, siamo

fiduciosi”. Alla vigilia del match di Anfield Road, Gian Piero

Gasperini prova a essere ottimista per la sua Atalanta: “Una partita di grande difficoltà contro una squadra che sta

facendo cose straordinarie – spiega il tecnico -. Rispetto alla

partita di Bergamo dovremo essere più bravi a evitare gli errori

che hanno provocato i primi gol determinando un divario così

ampio. Non dobbiamo regalare situazioni così evidenti”.

Dallo 0-5 del 3 novembre alla rivincita per cercare di

difendere il secondo posto, attualmente ex aequo con l’Ajax a

quota 4 nel girone, il passo non è breve: “Non abbiamo ancora

smesso di cercare di imparare dalle esperienze che abbiamo

superato. Io vedo la squadra nella sua globalità, per me non c’è

un reparto più importante degli altri – rimarca Gasperini -.

Dobbiamo stare compatti e ordinati: l’importante è non concedere

spazi ad avversari veloci, tecnici e con una percentuale di

errore molto bassa, altrimenti è difficile rimediare. Magari

possiamo provare a sfruttare meglio le palle inattive, in altri

periodi uno dei nostri punti forti”. L’allenatore nerazzurro non

si pone limiti: “Non so se sia il momento più alto

dell’Atalanta, mi auguro ce ne siano di più alti – chiude -. Non

abbiamo le risorse delle concorrenti più forti della Champions

League. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, non vogliamo

perdere posizioni nel ranking. Ma l’importante è poter

continuare a competere a questi livelli”. (ANSA).



