Atalanta: Gasperini, mercato in fase movimentata

Condividi l'articolo

(ANSA) – ZINGONIA, 12 AGO – “La Sampdoria è una piazza

importante e riesce sempre a mettere in piedi una squadra di

valore con giocatori bravi. Noi siamo fiduciosi di poter fare

bene”. Gian Piero Gasperini ha introdotto così la vigilia della

prima di campionato dell’Atalanta: “Speriamo che il terreno di

gioco di Marassi sia un po’ più regolare, altrimenti rischia di

andare a discapito della gara”, ha aggiunto l’allenatore

nerazzurro. Che è tornato sull’argomento calciomercato: “Sta

entrando in fase movimentata, noi nei primi 40 giorni abbiamo

visto uscire Pessina ed entrare Ederson che s’è infortunato

lievemente e rivedremo martedì prossimo – spiega Gasperini -.

Freuler non ci lascia comunque in emergenza: a centrocampo ci

sono Koopmeiners, Ederson, Scalvini, De Roon e asalic. Remo è

andato in Premier League: gli sono affezionato, lo ringrazio per

quello che fatto e gli auguro ogni bene”. Ancora, su esterno

mancino e terzo attaccante che mancano all’appello: “Non entro

nella questione dei ruoli: il presidente Antonio Percassi ieri

ha confermato indicazioni e input precisi – chiude il tecnico -.

Ci sono due direttori sportivi e Luca Percassi che lavora notte

e giorno per potenziare l’organico. Miranchuk è al Torino e mi

auguro che possa fare bene lì, qui non è andata secondo le

aspettative”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte