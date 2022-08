Atalanta: Gasperini ,non è la squadra che mi aspettavo

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 09 AGO – “Non è l’Atalanta che mi

aspettavo. La società s’è impegnata, ma la sensazione è che il

mercato si stia muovendo solo ora”. Gian Piero Gasperini, a

margine del saluto della squadra allo stadio di Bergamo, esprime

un giudizio interlocutorio sulle operazioni estive: “Ho dato

ragione ai tifosi sul coro del ‘vinceremo il Tricolore’, ma è

una ruffianata. Impossibile vedere quali obiettivi saranno alla

nostra portata finché non si chiuderà questa sessione – spiega

il tecnico -. Lo scopo è potenziarci, abbiamo rincorso giocatori

anche importanti ma il mercato è bloccato quasi per tutti”.

Sui nuovi, i prestiti di ritorno e i giovani, Gasperini è

netto: “Ederson ha grande gamba ed energia, Lookman ha rapidità,

tecnica, dinamismo e resistenza anche se non ha il gol facile,

mentre chi mi ha impressionato è Okoli, fortissimo anche

strutturalmente: due anni alla Cremonese gli hanno fatto bene,

può giocare in mezzo alla difesa o sui lati”.

Qualche intoppo di troppo nel precampionato: “Gli infortuni

di Zappacosta in vacanza e adesso di Demiral, che non è pronto

per la Sampdoria, più la sospensione di Palomino, sono state tre

brutte tegole. Per fortuna dietro posso spendere De Roon,

andrebbe clonato. Ma nei test di Newcastle e Valencia, pur con

qualche problema e le sconfitte di misura, abbiamo tenuto”.

Infine, sugli affari non concretizzati in uscita e in

entrata: “Miranchuk? Ci sono aspetti economici da risolvere, io

non c’entro niente anche se Luca Percassi ha dato la colpa a me.

Pinamonti? L’unico nome che io abbia mai fatto è stato Palacio

cinque anni fa, poi ho indicato solo ruoli”. (ANSA).



