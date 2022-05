Atalanta, Gasperini: “Stiamo sprecando opportunità”

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 02 MAG – “Non s’è rotto niente, ma stiamo

sprecando opportunità per risalire la classifica: magari c’è

meno capacità di reagire e siamo sicuramente meno prolifici, per

cui si paga il singolo episodio”. Gian Piero Gasperini prova a

fare le carte all’Atalanta, dopo il mezzo passo falso casalingo

con la Salernitana che lascia i bergamaschi all’ottavo posto.

“L’avversario, sotto certi aspetti, ci è stato superiore.

L’obiettivo è fare il massimo partita per partita, esattamente

come abbiamo fatto questa sera – il commento del tecnico dei

nerazzurri -. Magari avessimo risolto tutto cambiando il modulo,

come nel secondo tempo: stare lì a lungo ed essere sterili non

serve, abbiamo perso prolificità; altro problema, un gol lo

prendiamo sempre”.

Pasalic falso nove è il figlio dell’emergenza in attacco.

“Farlo giocare centravanti dall’inizio mi sembrerebbe una

forzatura – continua Gasperini -. Le scelte possono essere

infinite, sto facendo girare un po’ tutti. Dovesse ricominciare

il campionato penserei alla possibilità di non fare lo stesso

tipo di calcio: nel girone di ritorno le squadre basse o medie

hanno alzato l’asticella”.

Il bicchiere mezzo pieno è sulla voglia della squadra di non

mollare: “Pareggiare nel finale è il segnale che si lotta fino

alla fine, dopo aver rimontato due gol col Torino, nonostante

episodi pesanti nei nostri confronti. I miei sono encomiabili

per come cercano di raddrizzare le partite. La rimonta alla fine

è una mezza vittoria, anche se una vittoria vera ci avrebbe dato

una classifica diversa”. (ANSA).



