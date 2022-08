Atalanta: Gasperini,Malinovskyi è bravo, ma ci serve una punta

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 21 AGO – “Malinovskyi con me ha sempre

giocato tantissimo e questa sera ha superato il dolore per una

botta al polpaccio. Ma non sono bravo a far passare il messaggio

che serve un altro attaccante, anche se ci provo da anni”. Gian

Piero Gasperini lamenta il mancato intervento sul mercato da

parte dell’Atalanta pur elogiando il centrocampista ucraino

adattato a punta e oggi a segno: “Chissà cosa si sarebbe detto

se avesse dovuto rinunciare alla partita – polemizza il tecnico

nerazzurro -. Sono anni che dico che ci servono due attaccanti:

dopo il Papu Gomez e Ilicic non c’è stato ricambio nel ruolo, lì

si sono adattati anche Pessina e Pasalic. A me servono giocatori

che entrino in area. La loro assenza è la causa del perché nello

scorso girone di ritorno abbiamo avuto difficoltà a segnare,

rimanendo fuori dall’Europa”.

Gasperini mette il dito nella piaga: “La squadra mi ha sempre

dato soddisfazioni al netto di qualche difficoltà tecnica e di

organico – dice -. In anni di Champions non siamo mai riusciti a

completarlo: eppure prendere attaccanti è la prima cosa per

rinforzarsi, lo fanno tutti. Non sono credibile né bravo a farmi

prendere i giocatori. Anche se Pagliuca, che ci ha visitato per

l’occasione, insieme ai Percassi garantirà il futuro della

società”.

C’è anche una frecciata alla stampa: “Due martedì fa allo

stadio avevamo fatto un allenamento con novemila tifosi, alla

rifinitura di sabato erano più di duemila. Sulla stampa si

descrive una realtà diversa, quella vera s’è vista col Milan. Se

mi si chiede lo scudetto e la Champions ogni anno, sono

l’allenatore sbagliato”.

Infine, sulla partita: “Sul pari non abbiamo scalato dal

calcio d’angolo e siamo rimasti sorpresi. Sono dispiaciuto

perché erano frangenti in cui avevamo più spazi e abbiamo

sfiorato il secondo gol – chiude -. Djimsiti ha preso una brutta

botta al perone da Origi che stava calciano e deve fare una

radiografia. Siamo molto preoccupati, speriamo sia solo una

forte contusione”. (ANSA).



