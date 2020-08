Atalanta: Gomez giocatore della stagione per tifosi

(ANSA) – BERGAMO, 28 AGO – Alejandro Gomez è stato decretato

Player of the season 2019-2020 dal voto dei tifosi sui canali

ufficiali Facebook, Twitter e Instagram dell’Atalanta. Il

capitano nerazzurro, nel sondaggio promosso dalla società, è

uscito vincitore dal confronto col compagno di squadra Josip

Ilicic dopo la prima fase aperta il 26 agosto in Google

Documents.

Il Papu, già nominato Man of the Month atalantino di novembre

e dicembre ed essere stato inserito tra gli MVP del campionato

dalla Lega Serie A quale miglior centrocampista, finisce in cima

agli indici di gradimento del pubblico atalantino dopo una

stagione con 8 gol, 16 assist (14 in Serie A, secondo solo a

Luis Alberto) e 27 passaggi chiave (5° in Serie A), 3.610 minuti

giocati e 46 presenze su 48. “Complimenti, capitano!”, aggiunge

il sito ufficiale dell’Atalanta. (ANSA).



