Atalanta: Gomez, voi parlate, noi facciamo storia

(ANSA) – BERGAMO, 09 DIC – “Continuate a parlare che noi

continuiamo a fare la storia di questa società”. E’ il messaggio

del Papu Gomez, tramite un post su Instagram che lo ritrae

nell’esultanza coi compagni ad Amsterdam dopo la vittoria con

l’Ajax valsa gli ottavi di finale di Champions League, in

risposta alle voci da martedì scorso su presunti conflitti

insanabili con Gasperini dopo la sostituzione nel secondo tempo

in casa contro il Midtjylland. “A octavos!! (agli ottavi, ndr)”,

si chiude il post del capitano nerazzurro.

Nel dopopartita, a Sky Sport, anche il pensiero al riguardo

dell’amministratore delegato Luca Percassi: “In tutte le

famiglie esistono discussioni, noi ci facciamo sentire quando

c’è da tutelare la società facendo affidamento sui comportamenti

e sulle scelte – la precisazione -. L’obiettivo è dare tutto in

campo e avere il massimo rispetto per la nostra tifoseria, che

ci chiede di onorare la maglia. A proposito, i tifosi ci mancano

da morire. Per il resto, la palla va lasciata ai protagonisti in

campo: è stata una serata veramente piacevole”. (ANSA).



