Atalanta: Lammers, dobbiamo voltare pagina subito

(ANSA) – BERGAMO, 17 OTT – “Mercoledì c’è la Champions, è

positivo che ci siano così tante gare dopo questa, così abbiamo

la possibilità di voltare pagina subito”. A tre giorni dalla

sfida al Midtjylland, Sam Lammers, che a Napoli ha segnato il

gol della bandiera per l’Atalanta, commenta così dai canali

ufficiali nerazzurri la sconfitta alla ripresa del campionato.

“Dobbiamo pensare al prossimo match per fare meglio. Sono

contento solo per la mia seconda rete in campionato, ma oggi il

Napoli è stato superiore e il risultato è deludente – l’analisi

dell’attaccante olandese classe ’97 -. Nel primo tempo siamo

partiti male, non abbiamo giocato come sappiamo e perdevamo

palla troppo velocemente”. Circa il suo ruolo da backup

nell’attacco atalantino, Lammers è chiaro: “L’unica cosa

positiva per me oggi è il secondo gol nelle ultime due partite

(anche al Cagliari prima della sosta per le Nazionali, ndr),

anche se è stato uno solo – chiude -. Uscendo dalla panchina si

pensa sempre a come dare una svolta alla partita. Sono qui da un

mese, Bergamo e la società mi piacciono molto”. (ANSA).



