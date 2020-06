Atalanta-Lazio big match, Inzaghi punta corsa scudetto

(ANSA) – ROMA, 23 GIU – Domani torna in campo anche la Lazio, l’ultima delle big a riprendere il campionato dopo la sosta Covid. Che per i biancocelesti si è interrotto in piena corsa scudetto e, alla ripresa, la squadra di Inzaghi è subito chiamata a tenere il passo della capolista Juventus, reduce dal successo con il Bologna. Un test non facile, i laziali vanno infatti a Bergamo contro un’Atalanta che, nonostante lo stop di 3 mesi, è apparsa in forma più che mai come dimostra il 4-1 con cui ha travolto il Sassuolo.

Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono i nerazzurri, a 2.20, il blitz capitolino vale 3.10, a 3.60 il pareggio. Anche gli scommettitori credono di più nel successo della Dea, il 60% ha scelto il segno 1, con la Lazio si schiera il 20%. Si sfidano i due migliori attacchi della Serie A, i padroni di casa sono a 74 reti all’attivo, a 60 i biancocelesti: Zapata e Immobile sono i fiori all’occhiello dei reparti offensivi, la rete del colombiano ai biancocelesti è a 2.50 mentre la seconda doppietta si gioca a 10.50. Immobile, capocannoniere del torneo, punta a ritoccare il suo bottino di 27 gol: la rete a 2.25, a 5.50 l’idea che sia lui ad aprire le marcature.

Con la vittoria sulla Sampdoria, l’Inter si è rimessa in corsa per lo scudetto: domani la sfida in casa con il Sassuolo appare in discesa, con i nerazzurri favoriti (1.40), l’impresa dei neroverdi vale 7.50, 5.00 la quota pareggio. Sicurissimi della vittoria interista anche gli scommettitori (97%). Sugli scudi la coppia Lukaku- Lautaro Martinez: la loro firma sul match sembra certa, con il belga marcatore a 1.80 e l’argentino a 1.95. Gol in entrambi i tempi a 7.50 per Lukaku, a 9.00 per Lautaro. Nel Sassuolo, l’uomo più pericoloso è Caputo, a 4.25.

Si rivede anche la Roma, che torna in campo sfidando la Samp di Ranieri impegnata nella lotta salvezza. I giallorossi favoriti a 1.50, per il successo dei doriani si sale a 6.00, a 4.50 il segno X. Nove scommettitori su 10 hanno puntato sui capitolini.

Fonseca si affida a Dzeko, in gol a 2.50. (ANSA).



