Atalanta: Malinovskyi, giocare ogni 3 giorni è meglio

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 02 FEB – “Meglio giocare ogni tre giorni

che fare allenamento tutto la settimana: speriamo di fare molto

bene”. Sono le parole di Ruslan Malinovskyi a leovegas.news,

digital content partner dell’Atalanta, riguardo al calendario di

febbraio dei nerazzurri: “E’ un periodo con tante partite (7 in

21 giorni) da preparare bene: bisogna prepararsi e capire cosa

vogliamo fare sul campo”, prosegue il centrocampista avanzato

ucraino. A febbraio, gli impegni con Cagliari, Juventus,

Fiorentina e Sampdoria il 6, 13, 20 e 27, coi viola in Coppa

Italia nel quarto secco del 10 e l’Olympiacos il 17 e 24 nel

knockout round per qualificarsi agli ottavi di Europa League.

“E’ una coppa che non è la Champions ma che ha tante squadre

forti – commenta l’ucraino -, per cui bisogna essere pronti.

Speriamo di essere al massimo in tutte le competizioni: l’anno

scorso abbiamo perso la Coppa Italia in finale, possiamo fare

meglio. Dobbiamo essere solidi, giocare bene e fare risultati,

perché senza quelli non si raggiunge niente”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte