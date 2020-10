Atalanta: Percassi, sorteggio Champions? Da non dormire più

(ANSA) – ROMA, 01 OTT – “E’ da non dormire più. Superare il

girone sarebbe già un grandissimo risultato”. E’ il commento del

presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, sul sorteggio di

Champions League che ha visto i nerazzurri nel gruppo D con

Liverpool, Ajax e Midtjylland: “Sono squadre toste, fortissime,

con una storia incredibile. Pensare che le vedremo a Bergamo è

qualcosa di emozionante – prosegue Percassi, ai canali ufficiali

del club -. Speriamo ci siano anche i tifosi, sarebbe

fantastico. Ormai abbiamo completato la seconda fase dello

stadio”.

Sul cammino in Europa, il vertice societario è netto: “Saranno match importanti contro squadre che fanno un ottimo

calcio, per noi è l’università. Teniamo i piedi per terra, ma se

giochiamo come stiamo facendo ultimamente saranno partite

divertenti”. Freno a mano tirato sulle prospettive stagionali

nel complesso: “Ribadisco che mantenere la categoria è

fondamentale, per cui guardiamo innanzitutto al campionato.

Siamo partiti bene, le sensazioni sono molto positive – chiude

Percassi -. I ragazzi sono bravi, educati, legati alla società:

questo per noi è fondamentale. Sento parlare di scudetto, ma per

noi non esiste. Il gruppo sta crescendo, la squadra s’è

rafforzata. E siamo onorati e orgogliosi di questa seconda

partecipazione alla Champions League”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte