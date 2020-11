Atalanta: Romero “Io qui felice, scelta giusta”

(ANSA) – BERGAMO, 12 NOV – “Fin dal primo giorno tutti mi

hanno fatto sentire uno di loro: sono felice”. Cristian Romero

ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali dell’Atalanta.

“Sono molto contento, perché ho trovato un gruppo, una squadra e

persone fantastiche – ha riferito il difensore argentino in

prestito biennale dalla Juventus -. Bergamo è una città

bellissima e tranquilla, mia moglie e io una volta siamo usciti

col Papu Gomez che ce l’ha fatta conoscere. Giocare in Champions

era il mio obiettivo e penso che venir qui sia stata la scelta

giusta per crescere, per l’allenatore e per la società”.

Romero si esprime anche sugli avversari più ostici incontrati

finora: “Lautaro e Lukaku insieme a Tadic dell’Ajax sono i tre

attaccanti più forti che abbia marcato: devo essere sempre al

cento per cento per fare altre partite al livello di quella con

l’Inter domenica scorsa”.

Battuta finale sul rendimento sul campo e l’ambiente

nerazzurro: “Manca ancora tantissimo ma penso che sto facendo

bene: mantenere un livello alto è difficile, devo lavorare e

imparare da Gasperini – chiude ‘El Cuti’ -. Spero di continuare

così, mi scrivono spesso i tifosi nerazzurri sui social: sapere

che sono nel loro cuore è bellissimo”. (ANSA).



—

