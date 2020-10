Atalanta: verso Midtjylland Malinovskyi a rischio

(ANSA) – ROMA, 19 OTT – L’Atalanta che si appresta alla

trasferta di Champions League col Midtjylland, partenza domani

dopo la rifinitura mattutina, vedrà il ritorno in campo di tre

titolari rispetto al match perso 4-1 a Napoli sabato scorso in

campionato. Djimsiti, cambio di Palomino nella circostanza,

rientra nel terzetto difensivo con Toloi e lo stesso mancino,

mentre Romero è destinato alla panchina. Hateboer e Freuler,

lasciati a riposo sabato, si riprendono il posto a destra e in

mezzo, col rientro nei ranghi quanto meno di Depaoli.

Pasalic sarebbe infatti avvantaggiato in un ballottaggio per

un eventuale 3-4-2-1 accanto a Gomez tra le linee, perché

Miranchuk non è ancora del tutto inserito e Malinovskyi ha

lavorato a parte nella sessione pomeridiana del lunedì in sede

per fastidio dovuto a una vecchia cicatrice ai muscoli obliqui

dell’addome. Gasperini però finora ha sempre e solo utilizzato

due attaccanti. Ilicic, in campo al San Paolo dopo tre mesi di

assenza, potrebbe partire tra le riserve a favore di Muriel, già

in coppia con Zapata a Torino e contro il Cagliari. Sportiello

in porta, De Roon in mediana e Gosens a sinistra gli altri

titolari.

Gollini, solo da domenica mattina in gruppo, non dovrebbe

partire coi compagni; a rischio anche Pessina e Piccini, appena

recuperati, mentre Caldara, operato al tendine rotuleo sinistro

l’8 ottobre, ha cominciato ieri la riabilitazione. Carnesecchi,

positivo al tampone in Under 21, rimane in isolamento. (ANSA).



