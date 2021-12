Atalanta-Villarreal cambia orario, si gioca alle 19

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Atalanta-Villarreal cambia orario.

Infatti domani il calcio d’inizio verrà dato alle 19, e non alle

16.30 come comunicato in un primo tempo dall’Uefa. La partita

fra la Dea e gli spagnoli era stata rinviata a domani a causa

della fitta nevicata caduta su Bergamo dalle 17.30 e durata per

circa quattro ore.

La decisione di cambiare l’inizio della partita è stata presa

dopo un accordo tra la stessa Uefa e le due società. Anche

l’Atalanta, sul proprio account, ha reso noto il nuovo orario

del ‘kick off’: ” #AtalantaVillarreal si disputerà domani,

giovedì 9, alle ore 19″, ha fatto sapere il club. (ANSA).



—

