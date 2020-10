Atlantia ha firmato oggi il contratto per vendere il 49% di Telepass al private equity Partners Group per 1,056 miliardi di euro. Lo si legge in una nota, che spiega che “a valle della transazione, Partners Group e Atlantia lavoreranno a stretto contatto insieme a Telepass su una serie di iniziative strategiche per accelerare la crescita del business attuale e per sviluppare la piattaforma a livello paneuropeo”:

