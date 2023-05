Atletica: a Firenze sfida Jacobs-Kerley, ci sarà Omanyala

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 15 MAG – Marcell Jacobs, Fred Kerley,

Trayvon Bromell e l’attuale leader mondiale stagionale Ferdinand

Omanyala sono tra i protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea,

la cui 43/a edizione si disputerà il 2 giugno allo stadio

Ridolfi di Firenze, per la terza tappa della Wanda Diamond

League. In totale saranno presenti 15 campioni olimpici e 31

campioni del mondo. Attesa per la sfida tra il campione del

mondo Kerley e il campione olimpico Jacobs, che metterà a

confronto i vincitori delle ultime due rassegne globali, i

Mondiali di Eugene 2022 e i Giochi di Tokyo 2021. Nelle liste

anche il quarto delle Olimpiadi di Tokyo Akani Simbine,

vincitore due anni fa al Golden Gala. E ci sarà anche l’italiano

Samuele Ceccarelli. L’evento coi partecipanti è stato presentato

oggi in Palazzo Vecchio.

Sui 200 metri la sfida è tra l’argento olimpico e mondiale

Kenny Bednarek e il 18enne bronzo mondiale Erriyon Knighton.

Correranno gli azzurri Filippo Tortu e Fausto Desalu, oro

olimpico a Tokyo con la staffetta. Nei 100 al femminile, fari

puntati sulla britannica Dina Asher-Smith, campionessa del mondo

nei 200 a Doha 2019 e protagonista due anni fa a Firenze, su

Aleia Hobbs, Gabby Thomas, Tamari Davis, Marie-Josée Ta Lou. Nei

1500 femminili spicca la presenza dell’oro olimpico e mondiale

Faith Kipyegon, seconda donna della storia con 3:50.37 nel 2022

a Montecarlo a soli trenta centesimi dal record del mondo di

Genzebe Dibaba. Nei 5000 metri è stato annunciato oggi il

campione olimpico e primatista del mondo Joshua Cheptegei

(12:35.36 nel 2020). Per gli ostacoli c’è attesa per Femke Bol

nei 400hs. L’olandese bronzo olimpico e argento mondiale può

conquistare il quarto successo consecutivo al Golden Gala dopo

il 53.90 del 2020, il 53.44 del 2021 e il 53.02 del 2022.

All’asta femminile sarà presente l’oro olimpico e iridato Katie

Moon. “Le sensazioni sono positive – ha dichiarato il presidente

Fidal Stefano Mei – Tornare a Firenze è una gioia, anche se per

l’indisponibilità dell’Olimpico. Credo che Firenze meriti la

possibilità di avere un meeting, c’è volontà da parte delle

amministrazioni e da parte delle Federazioni”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte