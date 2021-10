Atletica, assassinato in Ecuador il velocista Quinonez

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 23 OTT – Il velocista olimpico ecuadoriano

Alex Quinonez è stato ucciso a Guayaquil nella notte di venerdì.

Secondo alcuni testimoni – riporta il sito web del quotidiano

ecuadoriano El Universo – diverse persone con abiti simili a

quelli della polizia sono arrivati sul posto, nella zona

nord-ovest della città, e hanno sparato a Quiñónez e a un’altra

persona – senza precedenti penali secondo gli investigatori –

che si trovava con lui.

Quinonez, 32 anni, aveva rappresentato l’Ecuador ai Giochi

Olimpici di Londra 2012, dove era stato finalista nei 200 metri.

Si era anche aggiudicato anche la medaglia di bronzo ai Mondiali

2019 di Doha (Qatar). L’atleta è stato indicato come “il

miglior velocista nella storia dell’Ecuador” dal Ministero dello

Sport.

“Il mio cuore – commenta in un tweet Roberto Ibanez Oly,

presidente della Federazione sportiva provinciale di Guayas – è

completamente in frantumi, non riesco a trovare le parole per

descrivere il vuoto che sento. Non posso crederci, fino a quando

continueremo a vivere così tanto male e con poca sicurezza.

Riposa in pace caro Alex mi mancherai per tutta la vita”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte