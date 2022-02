Atletica: Assoluti indoor; record Gerevini, domani Jacobs

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 26 FEB – Il record italiano di Sveva

Gerevini, le prestazioni da applausi di Paolo Dal Molin e Dariya

Derkach. Prima giornata avvincente ai Campionati Italiani

Assoluti indoor di Ancona che domani ospitano la prima gara di

Marcell Jacobs in Italia da campione olimpico. Gerevini

(Carabinieri) migliora il suo primato nazionale del pentathlon

con 4451 punti, superando il 4434 stabilito nemmeno un mese fa a

Aubière. Oggi la cremonese sigla due super primati personali nei

60hs (8.38) e nel lungo (6,34), oltre a 1,71 nell’alto, 11,85

nel peso e 2:12.16 negli 800.

Vola in batteria Dal Molin (Fiamme Oro) nei 60hs: 7.56 a soli

cinque centesimi dal suo primato italiano del 2013 (7.51), poi

in finale nonostante diversi errori tecnici trionfa in 7.62.

Derkach (Aeronautica), con l’Ucraina (suo paese d’origine) nel

cuore, balza per due volte oltre i quattordici metri nel triplo:

14,26 e 14,13.

Quattro millesimi dividono Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) e

Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) nei 60hs: 8.18 per entrambe ma

vince Di Lazzaro. Nei 1500 metri, titoli per Nesim Amsellek (San

Rocchino, 3:39.87) e Giulia Aprile (Esercito, 4:18.51). Domani

la seconda giornata con diciassette titoli italiani da

assegnare: attesissimo Marcell Jacobs, in batteria alle 16.40

nei 60, finale alle 17.30. (ANSA).



