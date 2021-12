Atletica: BoClassic, in gara Faniel, Crippa e Battocletti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 DIC – A una settimana dalla tradizionale

BOclassic Alto Adige, la corsa di San Silvestro che torna

quest’anno nel centro storico di Bolzano, gli organizzatori

annunciano tre azzurri di primissimo piano. Nella 47/a edizione

di venerdì 31 dicembre, attesi due big del mezzofondo come Eyob

Faniel e Yeman Crippa nella gara maschile di 10 chilometri. Tra

le donne, chiamate invece ad affrontare i 5 km sulle strade del

circuito cittadino, al via Nadia Battocletti che di recente ha

firmato un altro trionfo agli Europei di cross, il terzo

consecutivo, a Dublino tra le under 23.

Per Eyob Faniel sarà l’ultima gara di un 2021 ricco di momenti

esaltanti, iniziato con il record italiano della “mezza”

(1h00:07 in febbraio a Siena Ampugnano) che si aggiunge a quello

della maratona festeggiato l’anno scorso. Proprio sulla distanza

più lunga a novembre ha corso da protagonista a New York, terzo

al traguardo: era da ventidue anni che un europeo non arrivava

tra i primi tre nella 42,195 km più famosa del mondo. E così il

vicentino delle Fiamme Oro ha riscattato la delusione delle

Olimpiadi di Tokyo, a Sapporo, dove non è andato oltre il

ventesimo posto. A Bolzano due anni fa, nel 2019, aveva messo a

segno l’impresa di conquistare il successo interrompendo il

digiuno di vittorie italiane che durava da 31 anni.

Quanto a Yeman Crippa, è uno dei beniamini del pubblico locale.

Più volte ha sfiorato il podio nella classica bolzanina il

25enne azzurro che vive nella vicina Trento, pronto a ripartire

per lasciarsi alle spalle il ritiro agli Europei di campestre.

Ma nel 2021 è riuscito comunque a migliorare il suo primato

italiano dei 3000 metri, anche se ai Giochi ha raccolto meno di

quanto potesse sperare: undicesimo nei 10.000 senza poi

raggiungere la finale dei 5000. Nell’edizione speciale 2020

della BOclassic, disputata nel circuito automobilistico di

Vadena, ha riscritto il limite anche nei 5 chilometri.

Tutta da seguire la prova di Nadia Battocletti. Sensazionale la

stagione della 21enne trentina delle Fiamme Azzurre, culminata

con il settimo posto nei 5.000 olimpici di Tokyo diventando la

seconda italiana di sempre a un soffio dal primato nazionale, ma

anche con gli ori europei under 23 su pista e nel cross. (ANSA).



