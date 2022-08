Atletica: Camossi, Jacobs agli Europei può gareggiare

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – “Marcell sta correndo libero, si

sta divertendo, gli allenamenti sono confortanti. Se siamo qui a

Monaco è perché sta bene e può gareggiare”. È coach Paolo

Camossi, dalla Baviera, a fare il punto della situazione sulle

condizioni di Marcell Jacobs, e a confermare la partecipazione

del campione olimpico nei 100 metri e nella 4×100 agli Europei

in Germania: tutto in due ore per la gara-regina, o poco più,

semifinale e finale martedì 16 rispettivamente alle 20.05 e alle

22.15. “Vedo una gara sostanzialmente a quattro – dice Camossi

-, Marcell ha le quote migliori ma non va sottovalutata”.

(ANSA).



