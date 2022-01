Atletica: Campaccio; sesto posto per Faniel e Battocletti

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN GIORGIO SU LEGNANO, 06 GEN – Regna ancora

l’Etiopia che fa doppietta nella 65/a edizione del Campaccio. A

San Giorgio su Legnano prende il via la stagione 2022 con due

gare avvincenti, risolte all’ultimo giro. Tra gli uomini si

impone il diciottenne Yihune Addisu, protagonista di un cambio

di ritmo che non lascia scampo agli avversari. L’etiope classe

2003, già sceso sotto i tredici minuti nei 5000 su pista con un

personale di 12:58.99, esulta al termine dei 10 chilometri in

28:39 per mettere in fila tre keniani: Emmanuel Kiplagat (28:45)

è l’ultimo ad arrendersi, Amos Serem (28:53) terzo in volata su

Vincent Too, che arriva con lo stesso crono di 28:53.

Nella prova femminile Dawit Seyaum conferma il suo bel momento

cogliendo un altro successo, dopo quello di San Silvestro sulle

strade di Bolzano.La Seyaum trionfa in 18:48 nei 6 chilometri

dopo aver risposto all’azione dell’eritrea Rahel Ghebreyohannes

Daniel, poi seconda in rimonta con 18:49 per lasciarsi alle

spalle la keniana Beatrice Chebet (18:51) che completa il podio.

Nella prima tappa dell’anno per il circuito World Athletics di

corsa campestre, i migliori azzurri chiudono al sesto posto in

entrambe le gare di questa grande classica della specialità: il

primatista italiano di maratona Eyob Faniel (Fiamme Oro) al

maschile e l’oro europeo under 23 Nadia Battocletti (Fiamme

Azzurre) tra le donne. Si mette in evidenza anche Yohanes

Chiappinelli (Carabinieri), settimo davanti al tricolore Iliass

Aouani (Atl. Casone Noceto) che chiude ottavo. (ANSA).



