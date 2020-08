Atletica: Campionati Italiani con pubblico, 500 spettatori

(ANSA) – PADOVA, 21 AGO – C’è una bella notizia per gli

appassionati di atletica: il comitato organizzatore dei

Campionati Italiani Assoluti di Padova, in programma allo stadio

Colbachini dal 28 al 30 agosto, fa sapere che saranno

parzialmente aperti al pubblico. Infatti, a seguito

dell’ordinanza regionale del 13 agosto scorso, è stato deciso

che in occasione di questi Tricolori sarà concessa l’apertura al

pubblico della tribuna Nord (opposta al rettilineo d’arrivo)

fino a un massimo di 500 persone. Il tutto nel rispetto delle

norme sul distanziamento. L’ingresso è consentito, fanno sapere

gli organizzatori, attraverso l’acquisto di un biglietto

giornaliero da effettuarsi via mail dal 24 al 26, oppure allo

stadio per eventuali biglietti residui che saranno venduti

direttamente al Colbachini venerdì 28. (ANSA).



