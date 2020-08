Atletica: coronavirus; positivo olimpionico siepi Kipruto

(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Conseslus Kipruto, campione olimpico

di Rio 2016 e due volte mondiale dei 3000 siepi, sarà costretto

a saltare il meeting della Diamond League di Monaco, del 14

agosto, in quanto è risultato positivo al coronavirus dopo aver

fatto il test. Ad annunciarlo è stato lui stesso: “non ho alcun

sintomo, e mi sentivo in grande forma. Peccato, perché avrei

voluto provare l’assalto al record del mondo. Ora non posso far

altro – ha aggiunto – che augurare buona fortuna ai miei

colleghi e rallegrarmi comunque per il fatto che nell’atletica

siamo tornati a competere”.

La riunione di Monaco, che si svolgerà nello o Stadio Louis II

di Montecarlo segnerà il ritorno a livello internazionale

dell’atletica vera di alto livello, dopo le esibizioni

semi-virtuali di Oslo e Zurigo. (ANSA).



