Atletica: ecco Murales dedicato al campione olimpico Stano

(ANSA) – BARI, 30 OTT – Un murales sulla parete della scuola

media Guaccero di Palo del Colle, nel Barese, dedicato al

concittadino campione olimpico Massimo Stano è stato inaugurato

oggi dal sindaco Tommaso Amendolara, accompagnato dagli studenti

e dallo stesso Stano.

L’opera murale, realizzata dal Comune in collaborazione con il

laboratorio urbano Rigenera, ritrae il marciatore al taglio del

traguardo a Tokyo, il 5 agosto scorso. Per celebrare il

campione, il Comune ha organizzato eventi durante l’intera

settimana, coinvolgendo associazioni sportive della città e

scuole. La sei giorni di appuntamenti con e per Massimo Stano,

si concluderà domani con i campionati nazionali di corsa

campestre che si terranno proprio a Palo del Colle con le

magliette degli atleti tutte autografate dal campione. (ANSA).



