Atletica: effetto Tokyo; +50% tesserati fra gli under 12

(ANSA) – ROMA, 11 NOV – La straordinaria stagione 2021

dell’atletica leggera italiana, culminata nelle cinque medaglie

d’oro conquistate all’Olimpiade di Tokyo, sarà celebrata il

prossimo 7 dicembre a Roma, nel corso di una manifestazione

denominata ‘Atletica Italiana Awards’, alla quale saranno

invitati a partecipare i protagonisti dell’annata azzurra. Ne ha

dato notizia, durante la seduta di oggi del Consiglio della

Fidal, il presidente Stefano Mei. “Sarà il modo migliore per

chiudere un anno indimenticabile – le parole del presidente – e

lanciarci in un 2022 ricco di appuntamenti. L’Atletica Italiana

continua a riscuotere consensi: lo vediamo a ogni livello, nei

rapporti con le istituzioni, con le aziende, sul fronte dei

tesserati, dove il boom a livello giovanile è ormai sancito.

Merito dello straordinario lavoro delle società di base”.

Parole, quelle di Mei, dette non a caso. Infatti i dati parlano

di un più 36% di tesseramenti nelle categorie promozionali

(Under 16, ovvero Cadetti, Ragazzi, Esordienti) nel raffronto 10

di luglio-10 novembre (98.043 tesserati contro i 71.906

dell’estate pre-Tokyo), e addirittura poco meno del 50% di

aumento tra gli Esordienti (Under 12), arrivati oltre quota

60.000. (ANSA).



—

