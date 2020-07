Atletica: esordio ok per Crippa nei 1500 a Cles

(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Si comincia dal crono di 3:39.70

sulla pista bagnata di Cles nei 1500. È buono il primo atto

della stagione 2020 di Yeman Crippa (Fiamme Oro), dopo un mese

di raduno in altura a Livigno: il primatista italiano dei 10.000

metri si esprime su un tempo che è in linea con le proprie

ambizioni della vigilia, nonostante condizioni meteo non

favorevoli.

“Sono contento, avevo detto che volevo correre sotto i 3:40 e

così è stato – le parole di Crippa – magari si poteva fare un

pelino meglio, ma vista la giornata ci sta. Sensazioni buone, ho

la conferma che mi sono allenato bene e quindi sono positivo per

la prossima gara, dove cercherò un passaggio un po’ più veloce

ai mille, sui 2:24 o 2:25, per poi cercare di chiudere forte e

migliorare il personale di 3:37:81. Sento di essere sulla strada

giusta e ringrazio Yassin Bouih e Leonardo Cuzzolin che oggi mi

hanno dato una mano come lepri”. Erano al debutto, dopo

l’altura, anche i compagni d’allenamento Mohad Abdikadar

(Aeronautica), secondo in 3:41.21, e David Nikolli (Cento Torri

Pavia), terzo in 3:42.49.

Quella di oggi, per Crippa, era la prima data tra quelle

annotate in calendario: il 5 agosto sarà di nuovo in azione sui

1500 metri, sempre in Trentino, a Rovereto, e poi dopo qualche

giorno di raduno in altura a Livigno si proietterà verso il

palcoscenico internazionale della Diamond League con la serata

di Montecarlo del 14 agosto e il primo assalto al record

italiano di Totò Antibo nei 5000 metri che resiste da

trent’anni. In programma, poi, un altro 5000 a Ostrava

(Repubblica Ceca) l’8 settembre.

Tra le donne, negli 800 metri di Cles, successo per Eleonora

Vandi (Avis Macerata) che a livello cronometrico (2:05.71) non

fa meglio del debutto di sabato scorso a Milano (2:05.50). A

fare da “pacer”, per l’occasione, l’ottocentista delle Fiamme

Azzurre Elena Bellò. Distanti dalla Vandi, 2:09.12 per Elisa

Bortoli (Esercito) e si migliora la quattrocentista Alessandra

Bonora (Rodengo Saiano Mico) con 2:09.55. (ANSA).



