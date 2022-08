Atletica: Europei; alto, Tamberi e Fassinotti in finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Gli azzurro Gianmarco Tamberi e

Marco Fassinotti si sono qualificati per la finale del salto in

alto degli Europei. Entrami hanno superato la misura di 2.21.

Con loro si sfideranno per le medaglie Carmoy (Bel), Ivanov

(Bul), Potye (Ger), Amels (Ola), Wagner (Ger), Przybylko (Ger),

Protsenko (Ucr), Doroshchuk (Ucr), Micheau (Fra) e Stefela

(Cec)- La finale del salto in alto è in programma giovedì con

inizio alle 20.05.

“Oggi ero in modalità ‘folle’, mi sentivo bene e ho fatto il

necessario – le parole di Tamberi a RaiSport – Qui il pubblico è

stupendo, la pedana va benissimo e sono fiducioso. Quando

indosso la maglia azzurra mi dà sempre una carica particolare.

Oggi mi dispiace non aver visto la finale del mio amico Gregorio

Paltrinieri, ma coincideva con la mia gara”. (ANSA).



—

