Atletica: Europei cross; vince Ingebrigtsen, Crippa ritirato

(ANSA) – DUBLINO, 12 DIC – “Mi è arrivata una fitta

improvvisa nella zona del fegato. Mancava un giro e mezzo alla

fine, per otto chilometri avevo corso come volevo, le gambe

stavano bene ed ero in lotta per il podio”. Non è la giornata di

Yeman Crippa agli Europei di cross di Dublino. L’azzurro è

costretto a fermarsi a un paio di chilometri dall’arrivo a causa

di un problema fisico che non gli ha permesso di completare la

prova, dopo aver fatto parte a lungo del gruppo di testa, in

maniera autorevole e apparentemente efficiente, insieme a Jakob

Ingebrigtsen (Norvegia, 30:15), poi primo al traguardo, ad Aras

Kaya (Turchia, argento in 30:29) e al francese Jimmy Gressier

(bronzo in 30:34). “Sono arrabbiatissimo, ci metterò un po’ per

mandarla giù”, recrimina Crippa.

Ed è doppietta per la Norvegia che porta a casa anche il titolo

assoluto femminile. Dopo innumerevoli piazzamenti è il momento

di Karoline Bjerkeli Grovdal, in 26:34 davanti alla svedese

Meraf Bahta (26:44) e alla tedesca Alina Reh (26:53). Termina

l’impero della turca Yasemin Can, quattro corone consecutive,

oggi soltanto 14/a. Al 17/o posto la vicentina Rebecca Lonedo,

la migliore delle azzurre sugli 8 km di Dublino (28:40). Le

altre: 40esima Federica Zanne (29:18), 48esima la gemella Giulia

Zanne (29:38), 51esima Martina Merlo (29:40), 53esima Michela

Cesarò (29:47). (ANSA).



