Atletica: federazione mondiale,russi e bielorussi restano fuori

(ANSA-AFP) – ROMA, 23 MAR – Russi e bielorissi resteranno

fuori dalle competizioni internazionali di atletica leggera “per

il prossimo futuro”. E’ la presa di posizione della Wolrd

Athletics, la federazione mondiale, che segna un punto pesante a

favore di quanti insistono per l’esclusione della Russia e della

Bielorussia dalle Olimpiadi di Parigi 2024.

Al termine dell’esecutivo, il presidente Sebastian Coe ha

annunciato che e’ stata riammessa la federazione atletica di

Mosca, sospesa da sette anni a seguito dello scandalo doping, ma

al tempo stesso ha ribadito la sua linea di intrasigenza sulla

partecipazione degli atleti russi e bielorussi, intrapresa

subito dopo l’invasione dell’Ucraina. Il Cio, che pure aveva

messo al bando atleti di Mosca e Minsk a febbraio 2022, negli

ultimi mesi ha dichiaratamente espresso la volonta’ di trovare

una soluzione per consentire loro di partecipare come ‘atleti

neutrali’ a Parigi. Il nuovo no della federazione

internazioonale del principale sport olimpico, guidata dall’ex

mezzofondista inglese, rappresenta un ostacolo non solo politico

ma anche pratico, in vista delle qualificazioni. D’altra parte, World Athletics ha inoltre stabilito di formare un gruppo di

lavoro sul tema dell’esclusione: una mossa che offre un tavolo

sul quale discutere ogni possibile sviluppo.

Su un altro fronte, la World Athletics ha deciso che dal 31

marzo gli atleti transgender non potranno partecipare alle

competizioni internazionali tra le donne. A essere esclusi sono

i transgender, “che abbiano avuto una puberta’ maschile”. Il

tema della partecipazione di atleti che hanno avuto una

transizione di sesso ha diviso negli ultimi anni lo sport

mondiale, costringendo in alcuni casi a riscrivere le regole e

trovare soluzioni tra le polemiche, tanto degli esclusi quanto

degli avversari sportivi. (ANSA-AFP).



