Atletica: Gidey nuovo primato mondiale mezza maratona donne

(ANSA) – VALENCIA, 24 OTT – L’etiope Letesenbet Gidey ha

stabilito il nuovo primato mondiale di mezza maratona vincendo a

Valencia con il tempo di 1 ora 02’52”, tempo che migliora di

oltre un secondo il vecchio record di 1 ora 04’02” che

apparteneva alla keniana Ruth Chepngetich.

Gidey, bronzo olimpico dei 10.000 metri e primatista mondiale

in pista su questa distanza e sui 5.000, era all’esordio nella

mezza maratona.

In campo maschile a Valencia si è imposto il keniano Abel

Kipchumba in 58’07”, con un vantaggio di soli due secondi su l

connazionale Rhonex Kipruto. (ANSA).



