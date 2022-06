Atletica: Golden Gala; Tamberi delude, terzo con 2.24

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Gianmarco Tamberi non va oltre il

terzo posto nel salto in alto al Golden Gala: l’atleta

marchigiano, oro olimpico a Tokyo 2020 a pari merito con Mutaz

Barshim, si ferma alla misura di 2.24 (raggiunta al secondo

tentativo), e viene superato dal rivale americano JuVaughn

Harrison (2.27) e dal polacco Norbert Kobielski (2.27, ma con un

errore al primo tentativo). Gimbo, l’uomo più atteso dal

pubblico italiano vista l’assenza di Marcell Jacobs, non riesce

a superare lo scoglio dei 2.27 in tre tentativi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte