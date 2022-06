Atletica: Golden Gala; Tortu terzo nei 200 metri in 20.40

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Nei 200 metri maschili del Golden

Gala sul podio c’è anche un italiano: Filippo Tortu chiude terzo

con 20.40, suo record stagionale. Subito dopo Eseola ‘Faustino’

Desalu, che taglia il traguardo in 20.59. L’altro moschettiere

azzurro capace di vincere l’oro nella staffetta 4×100 di Tokyo

2020, ossia Lorenzo Patta, conclude ottavo in 20.91. Il

vincitore è l’americano Kenneth Bednarek, che alle ultime

Olimpiadi vinse l’argento nei 200 m: il ragazzo dell’Oklahoma si

prende il primo posto in 20.01 e il suo personale season best.

Secondo il sudafricano Luxolo Adams, con 20.33. (ANSA).



