Atletica: Iapichino e Diaz,salti spettacolo a San Vendemiano

(ANSA) – SAN VENDEMIANO, 04 LUG – Grandi salti nel Meeting

Internazionale ATL-Etica-Memorial Ivo Merlo che, mercoledì,

terrà a battesimo la rinnovata pista di San Vendemiano. La

manifestazione è stata presentata nella sala consiliare del

Municipio di San Vendemiano.

Tornerà a gareggiare nella Marca, a distanza di due anni dal

meeting di Vittorio Veneto, Larissa Iapichino, la regina del

salto in lungo azzurro. Poco più di una settimana fa, a Rieti,

ha conquistato il quarto titolo italiano assoluto (terzo

consecutivo outdoor), saltando 6.64 e dimostrandosi in crescita

di condizione. Doppia figlia d’arte (mamma Fiona May è stata due

volte campionessa del mondo di salto in lungo; papà Gianni, che

l’allena dal giugno 2021, è stato primatista italiano di salto

con l’asta), Larissa Iapichino nel 2020 ha saltato 6.80 al

meeting di Savona, diventando la seconda lunghista italiana di

sempre. Nel febbraio 2021 l fiorentina si è migliorata sino al

6.91 di Ancona, primato mondiale under 20 indoor, eguagliando il

record nazionale assoluto al coperto detenuto dalla mamma. In

pedana a San Vendemiano troverà l’australiana Samantha Dale,

quest’anno miglioratasi sino a 6.72, e diverse reduci dalla gara

tricolore: da Cecilia Naldi, terza a Rieti, a Carol Zangobbo, a

Veronica Crida.

Agli Assoluti di Rieti ha dato spettacolo anche il triplista

Andy Diaz Hernandez, un’altra delle stelle del Memorial Ivo

Merlo. Impegnato fuori classifica nella gara tricolore, il

campione cubano è atterrato a 17.68, aggiungendo tre centimetri

al record personale realizzato il 18 giugno nella tappa parigina

della Diamond League e rafforzando la seconda posizione nelle

graduatorie mondiali dell’anno. Ventisei anni, di L’Avana, tre

volte campione nazionale (2017, 2019 e 2020), Diaz Hernandez è

stato finalista mondiale a Londra nel 2017 e bronzo ai Giochi

Panamericani del 2019. Dallo scorso inverno fa base in Italia.

Si allena al centro sportivo della Guardia di Finanza di

Castelporziano, seguito dal bronzo olimpico del 2012, Fabrizio

Donato (ANSA).



