Atletica: Jacobs e Tamberi guidano azzurri ai Mondiali indoor

(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi,

ma anche Larissa Iapichino e Zaynab Dosso, sono tra i venti

atleti (sette le donne) che il direttore tecnico, Antonio La

Torre, ha convocato per i Mondiali indoor di Belgrado, in

programma alla Stark Arena, dal 18 al 20 marzo prossimi.

Tamberi, informa la Fida, ha annunciato che valuterà nei

prossimi giorni se partecipare o meno all’evento, alla luce dei

riscontri che arriveranno dagli allenamenti.

In squadra, oltre ai campioni olimpici, ci sono anche diversi

neo primatisti italiani indoor, come Zaynab Dosso (60), Nick

Ponzio (peso), Ossama Meslek (che correrà nei 3000) e la

specialista di prove multiple Sveva Gerevini (pentathlon).

Italia in gara nelle multiple anche con Dario Dester, prima

volta di un azzurro nell’eptathlon ai Mondali indoor.

Del team fanno parte anche la primatista mondiale U20 al

coperto Iapichino, il bronzo europeo indoor in carica dei 60hs

Paolo Dal Molin e Zane Weir (peso). Prima convocazione assoluta

per Nesim Amsellek (1500) e Aurora Berton (60). (ANSA).



