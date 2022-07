Atletica: Jacobs “emozione per Tamberi, meritava medaglia”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – “Dopo la semifinale mancata sono

tornato allo stadio per vedere Gimbo Tamberi ed è stato

emozionante pensando alle difficoltà da cui veniva. Ha tirato

fuori tutto il suo carattere dimostrando di valere tantissimo.

Peccato per la medaglia mancata. Ma anche se non è arrivata la

meritava tutta”. Così Marcell Jacobs in conferenza stampa a

Eugene parla del quarto posto del campione olimpico di salto in

alto con quale aveva condiviso l’oro a Tokyo. (ANSA).



