Atletica: Jacobs guarito, ‘Mondiali arrivo, voglio tutto’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 GIU – “Un mese al via: Mondiali arrivo e

voglio tutto”. Così Marcell Jacobs, con l’emoticon della

medaglia d’oro, annuncia dal suo profilo Instagram di essere

guarito dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai

100 metri. Gli esami diagnostici effettuati ieri, fa sapere la

Fidal, consentono A Jacobs di riprendere regolarmente la

preparazione. Ora il calendario verrò concordato da Paolo

Camossi, suo allenatore, e dalla nazionale.”Esattamente tra un

mese torno in pista a Eugene”, dice Jacobs: non è escluso che

provi i 100 in qualche occasione prima dei Mondiali, al via il

15 luglio, come gli Assoluti di Rieti del 24 giugno (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte