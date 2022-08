Atletica: Jacobs in pubblico, riappare a Casa Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Ospite a sorpresa, Marcel Jacobs ha

animato la serata di Casa Italia Collection, agli Europei di

Monaco di Baviera. Dopo le Nazionali di canottaggio e

arrampicata sportiva, il quartier generale azzurro ha accolto

l’olimpionico dei 100 metri e della staffetta 4×100 a Tokyo

2020, che è pronto per gareggiare nella più importante

manifestazione continentale dopo i problemi fisici che ne hanno

limitato l’attività in questa stagione. Una volta entrato a Casa

Italia Collection, a Jacobs è stato mostrato un video

celebrativo dell’impresa firmata un anno fa in Giappone:

applausi, sorrisi e anche un velo di commozione per il diretto

interessato e per la folta cornice azzurra presente. Saluti ai

colleghi delle altre discipline e poi il meritato relax

all’interno della casa dell’Italia Team a Monaco, assieme al

proprio staff. (ANSA).



