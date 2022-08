Atletica: Jacobs, medaglia entusiasmante e fonte fiducia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Grazie per il supporto che ho

ricevuto in questi mesi, per me è stata una stagione outdoor

abbastanza complicata ma siamo riusciti ad arrivare ai

campionati europei in forma e pronti per gareggiare.

Portare questa medaglia d’oro a casa è veramente entusiasmante,

ma soprattutto fonte di ispirazione e fiducia❤️ Ci rivediamo

presto‼️”: così sul suo profilo Instagram Marcell Jacobs dopo

l’oro conquistato nei 100 ai campionati europei di atletica di

Monaco di Baviera. (ANSA).



