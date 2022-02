Atletica: Jacobs miglior tempo in batteria a Lievin, 6.53

Condividi l'articolo

(ANSA) – LIEVIN, 17 FEB – Il campione olimpico dei 100 metri

e della 4X100 Marcell Jacobs sigla il miglior tempo nelle

batterie dei 60 al meeting di Liévin, in Francia: 6.53 per

l’azzurro delle Fiamme Oro che si lascia alle spalle il francese

Jimmy Vicaut (6.59) e l’americano Cravont Charleston (6.61),

senza spingere troppo, in vista della finale delle 21.30

(diretta su Sky Sport Action).

Nell’altra batteria, primo posto per il keniano Ferdinand

Omanyala con 6.62 davanti allo statunitense Ronnie Baker (6.65),

all’ivoriano Arthur Cissé (6.65) e all’altro sprinter Usa Mike

Rodgers (6.67) (ANSA).



