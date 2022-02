Atletica: Jacobs vince ancora, 6”49 nei 60 a meeting Lodz

Condividi l'articolo

Una settimana dopo il rientro vincente in pista sui 60 metri a Berlino, Marcell Jacobs si ripete nel meeting Orlen Cup di Lodz, in Polonia. Dopo aver dominato senza forzare la batteria con il tempo di 6”51, il campione olimpico dei 100 e della 4×100 ha si è imposto con il tempo di 6”49, vicinissimo al suo personale, nonché record italiano, di 6”47. I L’azzurro ha battuto lo statunitense Mike Rodgers, che ha chiuso in 6”62, mentre al terzo posto si è classificato l’altro atleta italiano Ali Chituru in 6″63.



