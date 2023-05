Atletica: Kerley vince i 100 a Rabat in 9″94, ora sfiderà Jacobs

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Il campione del mondo, e argento

olimpico a Tokyo, dei 100 metri, l’americano Fred Kerley, ha

vinto la gara dei 100 metri della seconda tappa della Wanda

Diamond League,

il ‘Meeting International Mohammed VI’, correndo in 9″94.

Al secondo posto il sudafricano Akani Simbine con 9″99, terzo

posto per il keniano Ferdinand Omanyala con 10″05. Poi il 19enne

del Botswana Letsile Tebogo (10″09), quinto l’altro americano

Trayvon Bromell.

Oar Kerley è atteso dalla grande sfida, che ‘insegue’ da

tempo, con Marcell Jacobs in programma, malanni dell’olimpionico

azzurro permettendo, per venerdì prossimo, 2 giugno, al Golden

Gala di Firenze. (ANSA).



