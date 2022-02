Atletica: Larissa Iapichino vince titolo italiano lungo U.23

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 05 FEB – La prima giornata dei Campionati

Italiani Juniores e Promesse di atletica leggera ad Ancona

assegna il titolo italiano del lungo under 23 a Larissa

Iapichino, con la misura di 6,49, e lancia un nuovo nome azzurro

per la velocità: è la friulana Aurora Berton (Libertas

Palmanova) che sorprende con il crono di 7.31 nella finale dei

60 metri promesse, entrando nella top ten italiana assoluta di

sempre al nono posto, con un progresso di cinque centesimi sul

primato personale. Udinese di Palmanova, più volte in Nazionale

giovanile, la 21enne firma una prestazione di valore, anche in

prospettiva staffetta, a un solo centesimo dallo standard per i

Mondiali indoor di Belgrado. Battute Hope Esekheigbe (7.37) e la

primatista della staffetta 4×100 Vittoria Fontana (7.39).

Quanto a Larissa Iapichino, la sua gara è stata di due salti

nulli nei primi due ingressi in pedana, il 6,22 al terzo turno

per garantirsi i tre salti di finale e poi un 6,41, il 6,49

vincente e il 6,42 conclusivo. Così la figlia d’arte, tesserata

per le Fiamme Gialle, rimane al di sotto dell’esordio stagionale

di due settimane fa (6,59 sempre ad Ancona) ma la misura le

basta per conquistare il titolo italiano under 23, davanti ad

Arianna Battistella (Atl. Vicentina, 6,28) e Veronica Zanon

(Fiamme Oro, 6,24). “È stata una gara strana, la rincorsa è

qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare – le parole della

saltatrice azzurra – Nei primi due salti, seppur nulli, sentivo

un bel dinamismo. Nel terzo, non ho pensato ad altro che mettere

a segno una misura per non uscire dalla gara. Poi qualcosa si è

un po’ spento. Spero di sistemare un paio di cose, riuscire a

trovare più energie mentali. Comunque sono contenta. I Mondiali

indoor? La previsione è di arrivarci con più brillantezza,

perché ancora un po’ manca. Intanto mi aspettano altre due

tappe, il meeting di Torun il 22 e poi gli Assoluti indoor ad

Ancona il 27”. (ANSA).



