Atletica: Larissa torna con un 6.59, ‘provo gioia immensa’

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Riparte Larissa Iapichino. L’azzurra

dopo sette mesi senza gare comincia la nuova stagione con un

salto a 6,59 nel lungo ad Ancona. “Tornare è una gioia immensa,

credo di essere a buon punto”, il suo primo commento.

Il miglior risultato della giornata arriva al secondo

tentativo per la fiorentina delle Fiamme Gialle, vent’anni

ancora da compiere, in una serie che vede anche un 6,52 alla

quinta prova. In apertura un nullo, quindi due volte 6,36 al

terzo e al quarto turno, per chiudere con 6,21. È un primo test

per riprendere confidenza con il clima agonistico dopo lo stop

che le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo,

l’infortunio alla caviglia destra del 26 giugno agli Assoluti di

Rovereto, e per verificare il lavoro svolto con il papà-coach

Gianni Iapichino. Un rientro sulla stessa pedana dove nello

scorso inverno era atterrata al formidabile 6,91 del record

mondiale under 20, pareggiando il primato italiano assoluto

della mamma Fiona May.

Nelle fresche liste mondiali dell’anno, anche se ancora poco

significative all’inizio della stagione, si inserisce così al

quarto posto in attesa dei prossimi impegni: di nuovo ad Ancona

per la rassegna tricolore promesse (5-6 febbraio) e agli

Assoluti (26-27 febbraio), preceduti dal meeting polacco di

Torun (22 febbraio) e in preparazione ai Mondiali indoor di

Belgrado (18-20 marzo).

“Tutto sommato è andata bene con una buona misura – commenta

Larissa Iapichino – in una gara che serviva soprattutto per

rompere il ghiaccio. Tornare in pedana è stata una gioia

immensa, che mi ero quasi dimenticata. E questa era l’occasione

giusta. Mi sono piaciute le sensazioni che ho provato, ora so

dove posso migliorare in una stagione che andrà avanti in modo

graduale, con appuntamenti di importanza crescente. Ho superato

due volte i sei metri e mezzo, anche se il salto migliore è

stato probabilmente il nullo, al primo tentativo. La maggiore

novità è nel preavvio, senza partire più da ferma, e ho anche

dimostrato di essere abbastanza solida nella rincorsa, sulla

quale comunque dovrò continuare a lavorare. Credo di essere a

buon punto”. (ANSA).



