Atletica: l’Atleticom We Run Rome rende omaggio a Zatopek

(ANSA) – ROMA, 23 DIC – L’Atleticom We Run Rome torna dopo lo

stop forzato dalle misure Anticovid e dedica questa 10/a

edizione a Emil Zatopek, la ‘locomotiva umana’, uno dei più

grandi atleti di tutti i tempi, senza dubbio fra i personaggi

più affascinanti dell’atletica mondiale.

La grande novità di quest’anno dell’Atleticom We Run Rome sarà

la sfida dei rioni che celebrerà il centenario del definitivo

assetto della città di Roma nei 22 rioni che oggi si conoscono e

indicano la suddivisione in zone del centro storico di Roma.

Appuntamento al 31 dicembre, a Roma, con partenza alle ore

14, all’interno del perimetro storico della città. Dalle Terme

di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via

del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa

Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per

arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme

di Caracalla, ogni anno un fiume colorato e festante di uomini,

donne e bambini si riversa per le strade di Roma.

L’Atleticom We Run Rome 2021 sarà limitata a un massimo di 6

mila partecipanti e si svolgerà nel pieno rispetto delle

disposizioni vigenti riguardo il contenimento del rischio

epidemiologico da Covid-19, diramate dagli organi competenti e

definiti dalla Fidal, in collaborazione con il ministero della

Salute e il CTS. L’evento si svolge sotto l’egida della Fidal,

inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento

di Fidal, Silver Label. Gode dei patrocini del Coni, di Roma

Capitale e della Regione. (ANSA).



—

