Atletica: maratona Boston; tripletta Kenya, vince Chebet

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOSTON, 18 APR – Tripletta del Kenya nella maratona

di Boston, in cui si è imposto Evans Chebet con il tempo di

2h06’51”. Al secondo posto (2h36’51”) il connazionale Lawrence

Cherono, che a Boston aveva vinto nel 2019, terzo in 2h07’27” il

vincitore dell’anno scorso, l’altro keniano Benson Kipruto.

Successo del Kenya anche nella gara femminile. A imporsi è

stata la

campionessa olimpica di Tokyo (e vincitrice della maratona di

New York), Peres Jepchirchir in 2h 21’01”. Al secondo posto

l’etiope Ababel Yeshaneh, terza l’altra keniana Mary Ngugi.

Per la Jepchirchir è la quinta vittoria consecutiva in una

maratona a cui prende parte. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte