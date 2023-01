Atletica, Mekhissi annuncia il ritiro: “E’ ora di dire basta”

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – PARIGI, 03 GEN – L’atleta francese Mahiedine

Mekhissi, tripla medaglia olimpica nei 3.000 siepi, ha

annunciato al quotidiano L’Equipe che avrebbe concluso la

propria carriera a 37 anni. “Smetto perché la voglia non c’è

più. Non mi piace più allenarmi. Ho sentito che era ora di dire

basta”, ha detto, al quotidiano sportivo. Mekhissi vanta uno dei

migliori record in pista nell’atletica francese, con tre

medaglie ai Giochi olimpici (argento nel 2008 a Pechino e nel

2012 a Londra, bronzo nel 2016 a Rio) e due ai Mondiali (bronzo

nel 2011 e nel 2013) sui 3.000 siepi. Vanta anche cinque titoli

di campione europeo (quattro sui 3.000 siepi nel 2010, 2012,

2016, 2018, uno su 1.500 nel 2014). Dal suo ultimo titolo

europeo nell’agosto 2018, Mekhissi aveva subito diversi

infortuni, in particolare a un tendine d’Achille, e non era

tornato a esibirsi a livello internazionale. (ANSA-AFP).



